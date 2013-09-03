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Arrêté
SCF646/17
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
La tétine à débit variable présente une ouverture en fente qui permet d'ajuster le débit. Ce dernier peut être réglé en toute simplicité en tournant le biberon de manière à aligner les marques I, II ou III de la tétine avec le nez du bébé
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
3.9
sur 6
13
Avis
Laurent86
03/09/2013
France
Grandes qualités
Très bon produit je le recommende aux parents qui ont des jeunes enfants au sein de leur foyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF686/37 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
Oui, je recommande ce produit
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patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Airflex SCF646/37 Biberón Classic