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Arrêté
Blanche
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.