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Arrêté
4.4
sur 6
9
Avis
86%
recommandent ce produit
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Tktk
26/11/2017
Suomi
Paras lusikka vauvalle
Taloudessa useita eri merkkisiä ja tyyppisiä lusikoita, silti syötän vain näillä. Hyvä tuntuma, riittävän pitkä. Lusikkaosa ei ole liian syvä, vauva saa suullansa otettua kaiken ruoan lusikasta. Lisäksi sopivan kapea suuosa. Varren muotoilun ansiosta helppo kaapia ruokaa syvästäkin purkista. Paras käyttämäni lusikka. Juuri tilasin kaksi lisää. :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
L'embout souple n'est pas disponible aux États-Unis