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  • Favorise un développement sain de la bouche*
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Philips AventTasses à paille

SCF798/02

4.1
| (279) Avis | 83% recommandent ce produit
Favorise un développement sain de la bouche*
La tasse avec paille flexible Philips Avent de forme ergonomique est idéale pour les jeunes enfants actifs. Elle permet un développement bucco-dentaire sain. Développée avec des experts afin d'en faire la meilleure tasse avec paille possible.*
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Valve anti-fuites pour éviter les accidents

Favorise un développement sain de la bouche*

  • Tasse à paille

  • 300 ml

  • 12 mois et +

  • Lot de 1

Les tasses Philips Avent suivent le développement de votre enfant

Apprendre à boire tout seul est une étape clé du développement des enfants. Nous encourageons les enfants à boire sans aide en facilitant la transition du sein ou du biberon à la tasse classique. Tirant parti des connaissances de professionnels de la santé, nos différentes solutions avec tétines, becs souples ou durs, pailles et bords à 360° accompagnent le développement de votre enfant et stimulent ses nouvelles compétences motrices, ainsi que son aptitude à boire comme un grand. Nos solutions de haute qualité sont conçues dans un souci d'hygiène et de praticité.

Forme ergonomique et texture antidérapante pour une prise en main facile

La tasse de 300 ml est d'une taille idéale pour vous assurer que votre enfant s'hydrate correctement tout au long de la journée surtout lorsqu'il est actif. Son clapet maintient la propreté de la paille lorsque vous vous déplacez. Sa forme ergonomique et sa texture antidérapante lui permettent d'être tenue facilement par les petites mains, de votre enfant pour qu'il apprenne à boire comme un grand.

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

279

Avis

83%

recommandent ce produit

01/11/2017

France

France

Produit simple pratique et efficace

Système anti fuite irréprochable pour les utilisations nocturnes. Le top pour mes enfants !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/01 Tasses à paille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/01 Tasses à paille

02/01/2022

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Unserem kleinen hat es sehr gut gefallen. Er kann es gut in seinen Händen halten. Es tropft nicht und ist verschließbaren. Auch die Optik hat überzeugt.

Avantages

Es tropft nicht. Ist verschließbar. Gut zu halten.

Contre

Nichts

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/00 Strohhalmbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/00 Strohhalmbecher

16/12/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach genial!

Der Becher hat meinem Kind (1 Jahr 4 Monate) sofort gefallen: das süße Dinosaurier-Design, intensive grüne Blickfang-Farbe und die bequeme Form fürs Halten. Das Gewicht ist auch genau das richtige für kleine Hände, bzw. nicht zu schwer fürs Hochheben und Tragen. Alle Teile sind zudem spülmaschinenfest. Was mir besonders gefällt, ist der festsitzende Gummiring drin. Mit anderen NoName-Becher hatte ich ständig das Problem mit dem Verrutschen des Rings und wenn man beim Befüllung des Bechers nicht aufgepasst, läuft das Wasser beim nächsten Umkippen sofort aus. Mit Philips Becher hatten wir das Problem niemals gehabt. Der Philips Strohhalmbecher ist absolut empfehlenswert und ich werde diesen jederzeit wieder kaufen.

Avantages

Bequem, praktisch, zuverlässig

Contre

Keine entdeckt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/00 Strohhalmbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF798/00 Strohhalmbecher

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.