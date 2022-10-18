Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Tasse à bec My Grippy
300 ml
9 mois et +
Lot de 1
Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu’il se déplace, cette tasse d’apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s’écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n’aurez donc plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 91 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites*.
Pour boire facilement et confortablement, les bébés ont besoin d'un bec qui respecte leurs gencives et contribue à la croissance de leurs dents. La tasse à bec My Grippy offre ces deux avantages grâce à son bec souple qui résiste aux morsures.
Votre enfant gagnera rapidement en confiance et en indépendance, grâce au design ergonomique de cette tasse. Sa forme ergonomique et sa texture antidérapante facilitent sa prise en main par les petits.
4.4
sur 6
121
Avis
95%
recommandent ce produit
Hirschkäfer
18/10/2022
Deutschland
Optimal für klein und groß
Mittlerweile haben wir die Becher seit einigen Jahren - mein Sohn ist 7, und hat den Becher noch jeden Abend am Bett stehen. Ja, natürlich könnte er aus einer normalen Flasche trinken. Oder aus einem Glas oder Becher. Aber da ist ihm schon manchmal ein Missgeschick passiert - und jetzt, im Hochbett, fehlt manchmal einfach die sichere Ablage. Auch wird er oft "richtig wach", wenn er seine Flasche nachts aufschrauben muss. Das alles ist mit dem Becher von avent viiiel besser. Jeden Abend schnappt er sich einen farbenfrohen Becher (wir haben mittlerweile 5 für 3 Personen...), füllt sich frisches Wasser ein - und legt ihn neben das Kopfkissen. Noch nie in all den Jahren ist da etwas ausgelaufen! Der Griff zum Wasser klappt im Halbschlaf. Auch auf längeren Autofahrten sind die Becher unverzichtbar. Die Trinkmenge ist auch für uns Erwachsenen ausreichend groß - und es kleckert nichts. Als wir während der Corona-Infektion alle mehr oder weniger lagen, konnte der Becher mit Tee seinen Vorteil (trinken im Liegen) ausspielen. Und auch ich nutze ihn grad, da ich nach einem Unfall erst einmal hauptsächlich liegen muss. Ich hatte den Becher sogar mit im Krankenhaus - und zog neidische Blicke des Personals auf mich. Auch wenn es sich hier nur um Trinklernbecher handelt, sollte Philips dringend über ein Angebot für Erwachsene / im PflegeBereich nachdenken. Die Becher sind Gold wert!!!-
Avantages
Trinken in jeder Lage, tropft nicht, keine Baby-Designs
Contre
Neue Farben wären mal toll...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Nadi20
04/11/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Toller Schnabelbecher!
Wir nutzen diesen Schnabelbecher total gerne. Wir haben derzeit den Schnabel ab 6 Monate in Benutzung, da mein Sohn noch keine 9 Monate alt ist, aber er mag die Form des Fläschchens total. Er kann sie richtig gut alleine halten durch die schlanke Form in der Mitte. Wir lieben die Avent Flaschen alle und würden Sie daher immer wieder kaufen und weiter empfehlen.
Avantages
* gut zu halten * tolle Form * tolle Optik * top Qualität
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
FenChurch
05/03/2020
Deutschland
Nicht nur für Kinder
Durch meinen Sohn (mittlerweile 4) habe ich diese Becher kennengelernt. Mittlerweile ist die halbe Verwandtschaft versorgt - kinderlos oder mit großen Kindern. Weil der Becher ideal ist, wenn jemand bettlägrig ist! Vom "Trinkgefühl" ist es ähnlich der altbekannten Schnabeltasse - es kommt eine durstlöschende Menge - ohne große Anstrengung. Einen Becher mit Strohhalm muss man aufrecht halten - hier schwappt und kleckert nichts. Ganz ehrlich, Philips: denkt mal über eine Erwachsenen-Version nach! So lang nehmen wir diese hier (mit hartem und weichen Schnabel). Aber ich bin mir sicher, dass einige Pflegeheime / Menschen in häuslicher Pflege, Krankenhäuser etc. von den Bechern angetan sind.
Avantages
Dicht - und es kommt ein "richtiger Schluck"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013