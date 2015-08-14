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Cuisson à la vapeur saine
Cuisez et mixez dans un seul bol
Facile à utiliser et à nettoyer
Conseils de diversification et recettes
La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.
Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé vous aide à préparer des menus variés, adaptés à chaque étape du processus de sevrage et de diversification alimentaire.
4.1
sur 6
223
Avis
83%
recommandent ce produit
Clemy
14/08/2015
France
Pratique et élégant
En plus d'être très pratique, il est élégant sur un plan de travail et contrairement à ses concurrents, le plastique du bol ne se tâche pas à la cuisson des carottes. Le réservoir du jus de cuisson étant opaque, il reste très propre également. J'en suis vraiment très satisfaite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF870/20 Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF870/20 Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
Clemy
14/08/2015
France
Pratique et élégant
En plus d'être très pratique, il est élégant sur un plan de travail et contrairement à ses concurrents, le plastique du bol ne se tâche pas à la cuisson des carottes. Le réservoir du jus de cuisson étant opaque, il reste très propre également. J'en suis vraiment très satisfaite.
Oui, je recommande ce produit
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Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF870/20 Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
maria
24/03/2014
France
Utile!
Après avoir eu deux BabyCook aux bols fissurés très rapidement, le robot Avent tient bien mieux la route! Il est robuste, le bol de cuisson n'a pas bougé, pas de rayures, encore moins de fissures! Tout passe au LV. La cuisson est bonne, la qualité de mixage aussi! Les petits bémols que je peux noter: difficulté d'extraire les légumes une fois cuits et non mixés sans le jus de cuisson . Le couvercle est à démonter à chaque lavage et comporte deux petites détails qui peuvent facilement se perdre, il faut faire attention!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced SCF870/20 Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.