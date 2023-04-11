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Advanced Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
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Puis-je utiliser mon robot cuiseur vapeur/mixeur pour cuire à la vapeur ou mixer seulement ?
À quelle fréquence faut-il détartrer l'appareil ?
Le robot cuiseur vapeur et mixeur Philips Avent dispose-t-il d'un système de sécurité ?
Comment nettoyer le robot cuiseur vapeur/mixeur ?
AventTamis du cuiseur-vapeur
AventBol gradué
Philips AventCouvercle pour réservoir d'eau
AventValve du robot cuiseur-mixeur
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AventVerseuse du robot cuiseur-mixeur
Philips AventCouvercle pour robot cuiseur-mixeur
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)
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