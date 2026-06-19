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Arrêté
SCH530/86
Thermomètre corporel numérique rapide, fiable et précis pour mesurer la température de votre bébé.
Jamais trop chaud, jamais trop froid... Ce thermomètre numérique indique rapidement si le lait ou la nourriture est à bonne température. Ne laissez plus cela au hasard ! Il permet en outre de vérifier si la nourriture est encore assez chaude lorsque vous devez faire une pause au cours du repas.
Les trous d'aération sur la sucette permettent à l'air de circuler afin de prévenir la peau sensible de votre bébé contre toute irritation.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.