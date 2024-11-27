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Tétine Natural Response
Assortiment de tétines
3 pièces
Tétine à débit moyen, tétine à débit rapide, tétine à débit extra rapide
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.6
sur 6
69
Avis
94%
recommandent ce produit
Testeuse Philips
27/11/2024
France
Fait partie de la promotion
Tétines au top
Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.
Avantages
La souplesse
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Cec2008
26/11/2024
France
Fait partie de la promotion
Tétines idéal pour un allaitement mixte
J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!
Avantages
Imitation du sein, douce, facile à laver
Contre
Aucun en ce qui me concerne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Yasmina CM
25/11/2024
France
Fait partie de la promotion
Superbe tétine
Ces tétines de biberons sont tout simplement formidable. Elles conviennent parfaitement à un bébé allaité. Grâce à ses tétines, l’allaitement mixte est possible ! Aucune gêne ressentie de la part de mon fils, la matière est parfaite . Je recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Par rapport à l'emballage précédent.
Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.