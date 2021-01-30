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Shaver S9000 PrestigeTêtes de rasage de rechange

SH98/70

3.9
| (38) Avis
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatibles avec le modèle série 9000 Prestige.
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Produits compatibles
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

SP9861/16R1

Shaver S9000 Prestige

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Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

SP9821/12

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

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  • Lames NanoTech precision

  • Convient aux SP981X, SP982X et SP986X

Têtes de rechange pour S9000 Prestige

Têtes de rechange pour S9000 Prestige

Les têtes de rechange SH98 sont compatibles avec tous les rasoirs S9000 Prestige à têtes arrondies (SP981X, SP982X et SP986X). Elles ne sont pas compatibles avec les rasoirs angulaires S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X et SP988X) qui utilisent le modèle ultérieur SH91. Les têtes de rechange SH91 sont compatibles avec tous les rasoirs S9000 Prestige, qu'ils soient équipés de têtes angulaires ou arrondies.

Facile à remplacer

Facile à remplacer

1. Retirez la plaque supérieure de l'unité de rasage. 2. Installez la nouvelle solution de support de tête de rasage. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

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3.9

sur 6

38

Avis

30/01/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Ce produit est très efficace-facile d'utilisation

Pour son efficacité et sa fiabilité ainsi que sa facilité d'utilisation

Avantages

Facile d'entretien

Contre

Manque un chargeur à fil et secteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SH98/70 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

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24/11/2022

France

France

Excellent !

Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

28/07/2019

France

France

Un rasoir performant avec un super design

Je ne suis pas à mon 1er rasoir électrique Philips J'avais été déçu par la tête de rasage de mon dernier rasoir Philips qui était agressive pour ma peau et pourtant il était de la génération juste avant Ce modèle m'a réconcilié avec la Marque car le rasage sur ma peau sensible devient un plaisir et ceci même avec une barbe de plusieurs jours (silence, douceur et maniabilité) J'ai recensé les points positifs ci-après. Je n'ai pas trouvé de point négatif hormis le prix de la tête de rasage séparé que j'ai finalement achetée en promotion sur la Boutique Philips A noter que Philips a changé sa stratégie pour le nettoyage avec ce modèle car il n’y a plus de station SmartClean et je préfère car c'est plus facile de nettoyer la tête soi même sous le robinet et c'est aussi moins couteux Je suis donc très satisfait de mon achat et je recommande si votre budget vous le permet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SH98/70 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SH98/70 Têtes de rasage de rechange

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