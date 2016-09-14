Ich hatte das vergnügen den Philips Bluetooth Kopfhörer ausgiebig zu testen. Die Verpackung gestaltet sich nicht besonders, eine nomale Plastikhülle, eine Anleitung die aus Bildern besteht, ein USB Kabel zum laden sowie 2 zusätzliche Sets an Ohrstöpseln. Beim in die Hand nehmen des Kopfhörers gab es dann die erste Überraschung. Das Teil bringt fast gar kein Gewicht mit sich, ist wirklich federleicht. Am Anfang hat man ein bisschen Angst, dass der Kopfhörer in der Hand zerbricht, so leicht wie er ist, aber die Stabilität und vor allem Flexibilität belehren einem eines besseren. Der Kopfhörer besteht aus einem sehr angenehmen Gummi, welches für eine gute Haptik sorgt. Optisch ist er sehr schlicht und edel gehalten. Es gibt 3 Knöpfe am Kopfhörer, "+", "-" und einen Knopf für Pause, Annahme und Einschalten. Diesen muss man wirklich sehr lange gedrückt halten, bis der Kopfhörer eingeschaltet wird (beim Ausschalten ebenfalls sehr lange gedruckt halten). Das Gerät begibt sich in den Pairing Modus und wurde direkt von meinem Smartphone erkannt. Der erste Test bestand einfach nur aus Musik hören, der Sound war dabei angenehm klar, wie es jedoch in dieser Preisklasse auch zu erwarten ist. Telefonieren klappt ebenfalls gut, das Mikrofon hat eine gute Qualität hierbei. Der wichtigste Einsatz war für mich jedoch beim Laufen gehen. Am Anfang ist es noch ein bisschen ungewohnt, sich den Kopfhörer in den Nacken zu legen (zumindest wenn man normale Kabel-Kopfhörer gewohnt ist),dadurch, dass dieser jedoch so ultra leicht ist, gewöhnt man sich sehr schnell daran und nach wenigen Metern habe ich schon fast vergessen, dass ich diesen im Nacken habe. Den Lauftest hat der Kopfhörer ausgezeichnet überstanden, es gab kein nerviges "aus-dem-Ohr-rutschen" der Stöpsel durch ziehende Kabel und den Bügel bemerkt man sehr schnell gar nicht mehr. Die Akkulaufzeit konnte ich noch nicht beurteilen, einige Stunden hat es bis jetzt Problemlos ausgehalten. Das Laden funktioniert dann ganz einfach über ein USB-Kabel. Zusammenfassend kann ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen, vor allem wenn man nach einem guten Headset für Sport etc. sucht, dass sehr leicht ist dabei.