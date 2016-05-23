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Arrêté
SHB8850NC/00
Plus de son, moins de bruit
Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.
Contrairement à la plupart des casques à réduction de bruit, ce casque fonctionne avec ou sans batterie pour vous offrir une excellente qualité audio, quel que soit l'environnement. Si la batterie est déchargée, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.
3.6
sur 6
41
Avis
musique89
23/05/2016
France
Bon produit
Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Cybreton
05/02/2016
France
Acheteur vérifié
Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique
La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Ciset2705
24/04/2016
Deutschland
Die neue On-Ear-Alternative
Durch seine kompakteren Maße sorgt dieser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling für ein anderes Tragegefühl. Zusammengeklappt nimmt er weniger Platz als das Over-Ear-Modell im Gepäck weg. Musik und Anrufe kabellos übertragbar Kein Rauschen ' für störungsfreien Musikgenuss ActiveShield Pro Geräuschreduzierung um bis zu 97% durch 2 Mikrofone 40 Millimeter Neodym-Lautsprechertreiber Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung Li-Polymer Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik MULTIPAIR zum Verbinden mit mehreren Bluetooth-fähigen Geräten Smart Touch-Bedienelemente für Kontrolle über Musik und Anrufe Mit Siri und Google Now kompatibel Zusammenklappbare und kompakte Konstruktion Bluetooth 4.0 mit A2DP / AVRCP / HFP / HSP One-Touch-Funktion für NFC-fähige Smartphones und Tablets zur Bluetooth-Kopplung Farben: Metalleffekt Schwarz
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier.