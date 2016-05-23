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Arrêté

Casque à réduction de bruit sans fil

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Avis

Plus de son, moins de bruit

Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.

Voir tous les avantages

sans fil

Plus de son, moins de bruit

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis

Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis

Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.

Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la batterie est déchargée.

Contrairement à la plupart des casques à réduction de bruit, ce casque fonctionne avec ou sans batterie pour vous offrir une excellente qualité audio, quel que soit l'environnement. Si la batterie est déchargée, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.

Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

41

Avis

23/05/2016

France

France

Bon produit

Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

Oui, je recommande ce produit

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05/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique

La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

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Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

24/04/2016

Deutschland

Deutschland

Die neue On-Ear-Alternative

Durch seine kompakteren Maße sorgt dieser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling für ein anderes Tragegefühl. Zusammengeklappt nimmt er weniger Platz als das Over-Ear-Modell im Gepäck weg. Musik und Anrufe kabellos übertragbar Kein Rauschen ' für störungsfreien Musikgenuss ActiveShield Pro Geräuschreduzierung um bis zu 97% durch 2 Mikrofone 40 Millimeter Neodym-Lautsprechertreiber Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung Li-Polymer Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik MULTIPAIR zum Verbinden mit mehreren Bluetooth-fähigen Geräten Smart Touch-Bedienelemente für Kontrolle über Musik und Anrufe Mit Siri und Google Now kompatibel Zusammenklappbare und kompakte Konstruktion Bluetooth 4.0 mit A2DP / AVRCP / HFP / HSP One-Touch-Funktion für NFC-fähige Smartphones und Tablets zur Bluetooth-Kopplung Farben: Metalleffekt Schwarz

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung

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