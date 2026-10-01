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Arrêté

Casque avec Micro

SHE3855RG/00

Disponible à partir

Argent
Argent
Gris argenté
Gris argenté
Or
Or
Rouge
Rouge

Un son vif, des basses puissantes

Les écouteurs Philips Chromz offrent des basses puissantes, sont confortables et élégants. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.

Voir tous les avantages

Finitions métallisées mates de haute qualité

Un son vif, des basses puissantes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Les haut-parleurs puissants produisent un son clair et des basses puissantes

Les haut-parleurs puissants produisent un son clair et des basses puissantes

Les écouteurs intra-auriculaires Philips Chromz abritent des haut-parleurs puissants dans un design compact pour un confort optimal avec un son clair et des basses puissantes.

L'embout à conduit acoustique ovale assure un ajustement confortable et ergonomique

L'embout à conduit acoustique ovale assure un ajustement confortable et ergonomique

Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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