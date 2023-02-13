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SHK2000PK/00
Disponible à partir
HP 30 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Rose et violet
Volume limité < 85 dB
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.
Grâce à une conception robuste sans vis, les pièces de ce casque se détachent et se remontent facilement.
4.5
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Avantages
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MüKat85
19/07/2022
Deutschland
Schöner Kinder-Kopfhörer
Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.
Avantages
Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000PK Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHK2000PK Kopfhörer für Kinder