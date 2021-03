Design flexible et décontracté inspiré du style des lunettes de soleil

Inspiré par les lunettes de soleil haut de gamme et branchées, les coques de votre casque sont reliées à l'arceau par une « monture » qui se plie et peut être portée avec style et aisance. Tout comme votre paire de lunettes de soleil préférée ! Il existe dans une palette de couleurs et de motifs chics pour éclairer votre tenue… et votre journée.