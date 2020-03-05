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Arrêté
Circum-aural
Noir
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.
4.0
sur 6
19
Avis
89%
recommandent ce produit
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Avantages
Guter preis mit guter qulität.
Contre
Klobig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer
tig303
12/10/2014
Deutschland
Preis-Leistung: Perfekt
Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer