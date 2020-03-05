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  • Légèreté et confort
  • Légèreté et confort
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  • Légèreté et confort
  • Légèreté et confort
  • Légèreté et confort
  • Légèreté et confort
  • Légèreté et confort

Arrêté

Casque stéréo

SHP1900/10

4
| (19) Avis | 89% recommandent ce produit
Légèreté et confort
Casque léger pour un confort d'écoute optimal
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Légèreté et confort

  • Circum-aural

  • Noir

Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit ambiant

Arceau entièrement réglable pour tous les tours de tête

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

19

Avis

89%

recommandent ce produit

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Avantages

Guter preis mit guter qulität.

Contre

Klobig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1900 Stereokopfhörer

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