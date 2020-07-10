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Casque TV filaire d'intérieur

SHP2500/10

3.3
| (41) Avis
Superbe qualité sonore pour la TV
Ce casque confortable vous permet de profiter pleinement du son hi-fi et possède un réflecteur acoustique qui améliore les basses.
Voir tous les avantages

Superbe qualité sonore pour la TV

  • Musique sur TV

  • Confort d'écoute longue durée

  • Réglage du volume

Coques et arceau entièrement réglables pour un confort optimal

Coques enveloppantes pour une excellente isolation phonique

Câble ultra-long de 6 m pour regarder la télévision à distance

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 6

41

Avis

10/07/2020

France

France

Excellent rapport qualité/prix.

Cela fait des années que j'ai ce casque et j'en suis très content. Je l'utilise pour tous types de visionnages (émissions, films et surtout jeux-vidéos). Le son est très bon, clair. Pas de grésillement ou saturation. Très bonne tenue. Il est léger, ne sert pas. Les coussins sont confortables et ne tiennent pas chaud, contrairement à d'autres modèles du commerce. Ils n'isolent pas des bruits environnants, ce qui n'est pas dérangeant en intérieur, si vous n'avez pas beaucoup de bruit chez vous. Ce câble de 6m est parfait, avec son régleur de volume bien placé. Pas d'ondes et pas de batterie à recharger, du coup. Parfait. Du côté négatif, les coussins tissus sont difficilement lavables. Et il ne faut pas trop écarter l'arc quand on met le casque sur sa tête, car avec le temps, il peut se fragiliser, puis se déboîte ou se casse. Mais pour le prix, c'est tout à fait recevable. En en prenant soin, il vous tient des années. Excellent casque TV filaire. Qualité globale très bonne.

Avantages

Son. Confortable. Légèreté. Câble.

Contre

Coussins difficilement lavables. Arc de tête à ne pas brusquer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur

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Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur

28/02/2014

France

France

20/20 top qualité j'adore vraiment c'est magnifique sur tout la BASS

j'adore le son qu' il produit super produit la bass top quand je joue il est super bien posé sur ma têt bien consu comme je suis un gamer o_o c'est le ultimat une bonn carte son + SHP 2500 + mes jeux = parfect

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Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur

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16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

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Cet avis a été rédigé pour SHP2500 TV headphones

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  1. Pour une qualité et une puissance sonore optimales, il est recommandé d'utiliser les ports du panneau avant de votre ordinateur lorsque vous connectez votre casque.