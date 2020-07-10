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SHP2500/10
Musique sur TV
Confort d'écoute longue durée
Réglage du volume
3.3
sur 6
41
Avis
Xav70
10/07/2020
France
Excellent rapport qualité/prix.
Cela fait des années que j'ai ce casque et j'en suis très content. Je l'utilise pour tous types de visionnages (émissions, films et surtout jeux-vidéos). Le son est très bon, clair. Pas de grésillement ou saturation. Très bonne tenue. Il est léger, ne sert pas. Les coussins sont confortables et ne tiennent pas chaud, contrairement à d'autres modèles du commerce. Ils n'isolent pas des bruits environnants, ce qui n'est pas dérangeant en intérieur, si vous n'avez pas beaucoup de bruit chez vous. Ce câble de 6m est parfait, avec son régleur de volume bien placé. Pas d'ondes et pas de batterie à recharger, du coup. Parfait. Du côté négatif, les coussins tissus sont difficilement lavables. Et il ne faut pas trop écarter l'arc quand on met le casque sur sa tête, car avec le temps, il peut se fragiliser, puis se déboîte ou se casse. Mais pour le prix, c'est tout à fait recevable. En en prenant soin, il vous tient des années. Excellent casque TV filaire. Qualité globale très bonne.
Avantages
Son. Confortable. Légèreté. Câble.
Contre
Coussins difficilement lavables. Arc de tête à ne pas brusquer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur
Radeon
28/02/2014
France
20/20 top qualité j'adore vraiment c'est magnifique sur tout la BASS
j'adore le son qu' il produit super produit la bass top quand je joue il est super bien posé sur ma têt bien consu comme je suis un gamer o_o c'est le ultimat une bonn carte son + SHP 2500 + mes jeux = parfect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 TV headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2500 TV headphones
Pour une qualité et une puissance sonore optimales, il est recommandé d'utiliser les ports du panneau avant de votre ordinateur lorsque vous connectez votre casque.