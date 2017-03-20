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Arrêté

Casque Sport

SHQ3300LF/00

1

| (2) Avis

Dépassez vos limites

Léger et résistant à la transpiration, le casque sport ActionFit SHQ3300 vous permet de rester motivé et concentré sur votre entraînement. Profitez d'un son incroyable et d'un confort total.

Voir tous les avantages

Léger, maintien parfait

Dépassez vos limites

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Tour d'oreille

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

Design ultra-léger de 7,1 g, pour un confort inégalé*

Design ultra-léger de 7,1 g, pour un confort inégalé*

Pesant à peine 7,1 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez que vous les portez. La solution idéale pour se motiver sur les derniers kilomètres.

Tour d'oreille réglable pour un confort personnalisé

Tour d'oreille réglable pour un confort personnalisé

Grâce aux tours d'oreille réglables, les écouteurs ActionFit SHQ3300 s'adaptent parfaitement à votre morphologie. Il vous suffit de placer les écouteurs et de faire glisser les tours d'oreille vers le haut ou le bas pour un maintien parfait. Quel que soit votre sport ou votre terrain, votre casque reste en place, en tout confort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

2

Avis

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones

Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones

Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones

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  1. Certifié IPX4 et IPX7 pour les casques classiques et IPX2 pour les casques avec micro.