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Arrêté
SHQ3300LF/00
Dépassez vos limites
Léger et résistant à la transpiration, le casque sport ActionFit SHQ3300 vous permet de rester motivé et concentré sur votre entraînement. Profitez d'un son incroyable et d'un confort total.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Tour d'oreille
Pesant à peine 7,1 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez que vous les portez. La solution idéale pour se motiver sur les derniers kilomètres.
Grâce aux tours d'oreille réglables, les écouteurs ActionFit SHQ3300 s'adaptent parfaitement à votre morphologie. Il vous suffit de placer les écouteurs et de faire glisser les tours d'oreille vers le haut ou le bas pour un maintien parfait. Quel que soit votre sport ou votre terrain, votre casque reste en place, en tout confort.
1.0
sur 6
2
Avis
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones
Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones
Cet avis a été rédigé pour SHQ3300LF Sports headphones
Certifié IPX4 et IPX7 pour les casques classiques et IPX2 pour les casques avec micro.