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Arrêté

ActionFitCasque Sport

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Avis

REPOUSSEZ VOS LIMITES

Le casque Philips Actionfit NoLimits vous aide à rester concentré et motivé lorsque vous en avez le plus besoin. Grâce à ses tours d'oreille réglables et à son design étanche, vous profitez d'un casque d'une excellente qualité sonore, aussi intense que vos entraînements.

Voir tous les avantages

Casque sport avec tours d'oreille réglables

REPOUSSEZ VOS LIMITES

  • Idéal pour un usage en intérieur

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Tour d'oreille

Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien personnalisé

Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.

Isolation phonique pour rester concentré sur le sport

Les écouteurs intra-auriculaires scellent parfaitement le canal auditif, pour une excellente isolation phonique, tandis que les tubes acoustiques ergonomiques garantissent un confort optimal.

Un confort extrême pour le sport : écouteurs ultra-légers de 7,1 g

Ultra-légers, vos écouteurs ActionFit pèsent à peine 7,1 g, ce qui les rend très agréables à porter. Vous les sentirez à peine pendant votre séance de sport. Laissez-vous porter par un son puissant qui maintiendra votre concentration et votre motivation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.5

sur 6

2

Avis

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

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