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Casque

Sports (9)

1 - 9 sur 9 résultats
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Sports

Écouteurs de sport True Wireless à conception ouverte

TAA6709BK/00
  • Maintien True Wireless à conception ouverte
  • Conduction aérienne
  • Protection IP55 contre la poussière et l’eau
  • Jusqu’à 28 heures d’autonomie
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Casque sport sans fil

TAA4216BK/00
  • Coussinets de coque lavables
  • Léger et robuste
  • Protection contre la poussière/eau IP55
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Casque sport sans fil open-ear

TAA7607BK/00
  • Design open-ear
  • Conduction osseuse
  • Appels clairs
  • LED de sécurité
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Casque sport sans fil open-ear

TAA5608BK/00
  • Design open-ear
  • Conduction osseuse
  • Des appels plus clairs en déplacement
  • LED de sécurité
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Casque

SHS3300BK/10
  • HP 15 mm/conception arrière ouverte
  • Tour d'oreille
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Philips
Casque sport sans fil open-ear

TAA6606BK/00
  • Design open-ear
  • Conduction osseuse
  • Léger et robuste
  • Protection contre la poussière/eau IP67
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Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

TAA4205BK/00
  • Cardiofréquencemètre intégré
  • 6 heures d'autonomie
  • Maintien parfait
  • Indice d'étanchéité/résistance IPX5

Prix de vente recommandé

CHF 119.00

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Écouteurs-boutons de sport avec micro

TAA1105WT/00
  • Transd. 15 mm pour un son clair
  • crochets auriculaires
  • Câble de 1,2 m
  • Résistance à la sueur (IPX2)
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Casque sans fil

TASN503BK/00
  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
  • Intra-auriculaires
  • 6 heures d'écoute

Prix de vente recommandé

CHF 189.00

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