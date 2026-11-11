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Casque
Toutes les séries
Sports
Prix
0.00 €
Note
Optimisation pour
Sports (7)
Features
Sans fil Bluetooth (5)
Écouteurs de sport True Wireless à conception ouverte
Casque sport sans fil
Casque sport sans fil open-ear
PhilipsCasque sport sans fil open-ear
Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Prix de vente recommandé
CHF 119.00
Écouteurs-boutons de sport avec micro
Casque sans fil
CHF 189.00
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