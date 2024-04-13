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TAA6606BK/00
Libérez vos mouvements, en toute sécurité
Une méthode révolutionnaire pour écouter de la musique en faisant du sport ! Ce casque sans fil à conduction osseuse vous laisse libre de parler à vos partenaires et vous permet de maintenir une perception totale de votre environnement. Courez et faites du vélo avec encore plus de plaisir.
Design open-ear
Conduction osseuse
Léger et robuste
Protection contre la poussière/eau IP67
Avec ses 9 heures d'autonomie par charge, ce casque open-ear à conduction osseuse vous accompagne tout au long de la course. Une charge complète prend 2 heures sur une prise USB-C. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure d'autonomie supplémentaire.
La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne, laissant vos oreilles complètement dégagées pour percevoir votre environnement. Profitez de votre musique et de vos podcasts tout en entendant vos pieds fouler le sol, ou une voiture trop près de votre roue arrière.
4.1
sur 6
242
Avis
86%
recommandent ce produit
Steph6634
13/04/2024
France
Acheteur vérifié
Super casque
Très bon casque autant pour mon travail en viticulture, que pour mes séances de running. Malgres quelques soucis de connexion avec mon telephone croscall. Tout est parfait, bonne autonomie.
Avantages
Autonomie, maintien, qualité du son
Contre
connexion difficile mais problème réglé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
13/11/2023
France
Mon compagnon de sport !!
C'est le premier casque à conduction osseuse que j'utilise. Un peu déroutant au début, mais une fois qu'on l'utilise en séance de sport, c'est génial !! Léger, on peut entendre les personnes autour de nous tout en profitant de sa musique
Avantages
Légèreté, transparence sonore
Contre
_
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Philuke
13/11/2023
France
Léger et ergonomique
Très sympa pour courir en restant à l'écoute de son environnement. Il est très léger et les commandes sont très faciles à trouver
Avantages
Légéreté
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.