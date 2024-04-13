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Vous bougez, lui non
Gardez le rythme avec un casque sans fil qui ne tombera pas, quels que soient vos mouvements ! Ce casque sport à design open-ear est ultra-léger, ultra-confortable et robuste. Et il vous permet d'entendre tout ce qu'il se passe autour de vous.
Design open-ear
Conduction osseuse
Des appels plus clairs en déplacement
LED de sécurité
Courez, sautez, faites du vélo ! Ce casque open-ear ne tombe pas lorsque vous bougez. Le tour de cou épouse l'arrière de votre tête puis remonte au-dessus de vos oreilles, pour un maintien sûr et confortable : il ne bouge pas, même lorsque vous vous donnez à fond. Et il est si léger que vous le sentirez à peine.
La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne. Vous n'avez donc pas besoin de d'insérer un écouteur dans votre conduit auditif ou de porter un casque dont les coques couvrent vos oreilles. Au lieu de cela, le son est transféré directement de vos pommettes vers l'oreille interne, et votre musique se diffuse comme par magie !
Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !
Récompenses
4.1
sur 6
241
Avis
87%
recommandent ce produit
Steph6634
13/04/2024
France
Acheteur vérifié
Super casque
Très bon casque autant pour mon travail en viticulture, que pour mes séances de running. Malgres quelques soucis de connexion avec mon telephone croscall. Tout est parfait, bonne autonomie.
Avantages
Autonomie, maintien, qualité du son
Contre
connexion difficile mais problème réglé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
13/11/2023
France
Mon compagnon de sport !!
C'est le premier casque à conduction osseuse que j'utilise. Un peu déroutant au début, mais une fois qu'on l'utilise en séance de sport, c'est génial !! Léger, on peut entendre les personnes autour de nous tout en profitant de sa musique
Avantages
Légèreté, transparence sonore
Contre
_
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Philuke
13/11/2023
France
Léger et ergonomique
Très sympa pour courir en restant à l'écoute de son environnement. Il est très léger et les commandes sont très faciles à trouver
Avantages
Légéreté
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.