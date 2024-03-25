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Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Avis

Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.

Faites du sport de manière optimale, grâce à ce casque sport étanche. Le cardiofréquencemètre vous aide à trouver la bonne intensité, tandis que la musique vous donne de l'énergie. Vous pouvez suivre vos progrès sur l'application Philips Headphones.

Voir tous les avantages

Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.

  • Cardiofréquencemètre intégré

  • 6 heures d'autonomie

  • Maintien parfait

  • Indice d'étanchéité/résistance IPX5

Faites du sport plus intelligemment : cardiofréquencemètre intégré

Surveillez votre rythme cardiaque grâce au cardiofréquencemètre intégré. Un capteur situé dans l'écouteur suit votre fréquence cardiaque avec précision. Compatible avec des applications ouvertes de suivi sportif telles que Strava et Runkeeper, ainsi que l'application Philips Headphones.

De l'audio énergisant et 6 heures d'autonomie avec la fonction cardiofréquencemètre

Courez plus vite. Sautez plus haut. Tapez plus fort. Profitez d'un son clair, de basses puissantes et d'une autonomie de 6 heures, même lorsque vous surveillez votre fréquence cardiaque. La charge se fait en 2 heures grâce au connecteur USB-C, et une charge rapide de 15 minutes procure une heure d'autonomie.

Le maintien qui vous convient. Tours d'oreille et tours d'oreille souples inclus.

Choisissez les tours d'oreille souples en silicone qui tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, ou optez pour les tours d'oreille offrant un maintien confortable sur l'oreille. Le choix d'embouts vous permet d'obtenir une étanchéité sonore parfaite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.2

sur 6

5

Avis

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Avantages

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Contre

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2023-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Avantages

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Contre

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2022-07-01

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Avantages

Eenvoudig

Contre

Melding batterij leeg

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2020-12-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Date d'utilisation 2020-12-10

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