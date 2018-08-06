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Arrêté

Casque

SHS3300BK/10

4.3

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Basses puissantes

Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.

Voir tous les avantages

pour un son puissant

Basses puissantes

  • HP 15 mm/conception arrière ouverte

  • Tour d'oreille

Le circuit d'attaque du haut-parleur 27 mm offre un son exceptionnel

D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 27 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.

Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHS3300BK Auscultadores

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHS3300BK Auscultadores

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Cet avis a été rédigé pour SHS3300BK Headphones

Cet avis a été rédigé pour SHS3300BK Headphones

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Avantages

Hervorragender klang u sitzt gut

Contre

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHS3300WT Kopfhörer

Date d'utilisation 2021-05-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHS3300WT Kopfhörer

Date d'utilisation 2021-05-30

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