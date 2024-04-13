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TAA7607BK/00
Libérez vos oreilles. Entendez tout.
En course à pied ou en balade, vous allez l'adorer. Léger, confortable et résistant, ce casque sport sans fil ouvert vous permet d'entendre votre musique et tous les bruits environnants. Au parc comme dans la rue, faites du sport avec encore plus de plaisir.
Design open-ear
Conduction osseuse
Appels clairs
LED de sécurité
La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne. Vous n'avez donc pas besoin de mettre un écouteur dans votre oreille ou de porter un casque dont les coques couvrent vos oreilles. Au lieu de cela, le son est transféré directement de vos pommettes vers l'oreille interne, et votre musique se diffuse comme par magie !
Vous bravez la pluie ? Avec son indice de protection IP66, ce casque ouvert résiste à la poussière et aux averses. Il est sûr et facile à charger, même mouillé. Il vous suffit de l'essuyer et de le fixer à la station de charge magnétique.
Courez de nuit. Partez en randonnée en montagne au crépuscule. Ou faites du vélo en forêt. Grâce à la bande lumineuse LED à l'arrière du tour de cou, vous restez visible dans l'obscurité. Vous pouvez contrôler les LED via l'application Philips Headphones ou via le bouton marche/arrêt situé sur le tour de cou.
4.1
sur 6
241
Avis
87%
recommandent ce produit
Steph6634
13/04/2024
France
Acheteur vérifié
Super casque
Très bon casque autant pour mon travail en viticulture, que pour mes séances de running. Malgres quelques soucis de connexion avec mon telephone croscall. Tout est parfait, bonne autonomie.
Avantages
Autonomie, maintien, qualité du son
Contre
connexion difficile mais problème réglé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-12-13
13/11/2023
France
Mon compagnon de sport !!
C'est le premier casque à conduction osseuse que j'utilise. Un peu déroutant au début, mais une fois qu'on l'utilise en séance de sport, c'est génial !! Léger, on peut entendre les personnes autour de nous tout en profitant de sa musique
Avantages
Légèreté, transparence sonore
Contre
_
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2023-10-13
Philuke
13/11/2023
France
Léger et ergonomique
Très sympa pour courir en restant à l'écoute de son environnement. Il est très léger et les commandes sont très faciles à trouver
Avantages
Légéreté
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
Cet avis a été rédigé pour TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear
Date d'utilisation 2022-10-13
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.