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Arrêté
SHQ4000/10
Pour les activités sportives
Composés de matériaux étanches et d'un agent antibactérien favorisant l'élimination des bactéries, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs.
ActionFit
Orange et gris
Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.
Tour de cou flexible et léger pour un confort accru; conçus pour le sport
Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve
3.1
sur 6
14
Avis
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
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gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
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Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
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tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
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Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
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Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello