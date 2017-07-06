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Arrêté

ActionFitCasque sport Bluetooth®

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Avis | 80% recommandent ce produit

REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil

Préparez-vous à dépasser vos limites avec les écouteurs sport Philips Actionfit WirelessFreedom. Parfaitement ajustés, étanches et sans câble, ils peuvent se porter de différentes manières, offrent un confort optimal et des basses profondes pour maintenir votre corps en mouvement.

Voir tous les avantages

Écouteurs sport personnalisables sans fil

REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil

  • Pour l'intérieur et l'extérieur

  • Bluetooth®

  • Résiste à la sueur

  • Câble plat

Le clip magnétique reste fixé pendant tout votre entraînement

Le clip magnétique reste fixé pendant tout votre entraînement

Un clip magnétique sécurise le câble sans rebondir lorsque vous repoussez vos limites.

Idéaux pour les séances de sport, grâce à l'indice de résistance à la transpiration IPX2

Idéaux pour les séances de sport, grâce à l'indice de résistance à la transpiration IPX2

Ne craignez pas la transpiration. Grâce à l'indice IPX2, vous pouvez transpirer et pratiquer le sport sous la pluie sans que l'humidité ne pénètre dans les écouteurs.

Housse de transport sport pour un rangement facile

Rangez votre casque en toute sécurité dans la housse aérée permettant un accès rapide et facilitant le transport.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

23

Avis

80%

recommandent ce produit

06/07/2017

Deutschland

Deutschland

Guter Bluetooth InEar Kopfhörer

Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist sehr einfach zu bedienen. Das Gerät wird an einem Samsung Note 4 betrieben. Die Lautstärke ist nicht so hoch, aber immer ausreichend. Musik gerät nicht wirklich zum Hochgenuß, daß scheint aber Bauartbedingt nicht besser machbar zu sein. Habe jetzt mehrere InEars in unterschiedlichen Preiskategorien durchprobiert, keiner überzeugt wirklich. Der SHQ7900 ist im Gesamtpaket aber gut gelungen. Er ist leicht, einfach und klanglich noch OK.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

14/06/2016

Deutschland

Deutschland

Ich bin überzeugt

Vor kurzem habe ich mal die Bluetooth Kopfhörer von Philips auf Herz und Nieren getestet. Da ich Anfang Mai in den Urlaub geflogen bin, habe ich sie gleich mal am Pool und Strand ausprobiert. Klasse ist es, das man nicht ständig sein Smartphone rausholen muss. Um es lauter und leiser zu stellen oder das Lied zu wechseln. Denn das geht alles über die Kopfhörer, dank eines integrierten Schalter. Die Klangqualität ist top, selbst am Strand, wo es ja meistens was lauter ist, konnte ich in Ruhe Musik hören und die Seele baumeln lassen. Super finde ich es auch, das wenn man mal kurz aufsteht oder irgendwo hin geht, nicht mit der Kopfhörerschnur hängen bleibt oder ständig das lästige Handy in der Hand halten muss. Auch beim joggen funktioniert es prima. Die Kopfhörer bleiben fest im Ohr und man hat sogar die Möglichkeit die Stecker für den Kopfhörer zu wechseln. So kann man für die jeweilige Aktivität die passenden Kopfhörer wählen. Wenn das Akku von den Kopfhörern fast leer ist, wird man sogar vorgewarnt, damit man sie schnell wieder auflädt. Im großen und ganzen haben mich die Kopfhörer total überzeugt und für den Preis lohnen sie sich wirklich. Ich bin begeistert.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

03/05/2016

Deutschland

Deutschland

Mein Test

Das Produkt war sicher verpackt und gut abgestimmt in einer Philips moderne Verpackung. Die Kopfhörer sind gut verarbeitet und bieten ein schönes Design. Das Philips ActionFit Sportkopfhörer Design ist sehr gut gelungen und macht einen sehr wertigen Eindruck. Die leichte grüne Farbe sieht sehr frisch und modisch aus, perfekt für jede Sportanzug und ist etwas anderes als das Klassiker Schwarz. Das Material der Sport Kopfhörer fühlt sich sehr hochwertig an, sehr gut verstaubar, robust und stabil Meine Weiterempfehlung für Philips Qualität liegt bei 100 Prozent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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