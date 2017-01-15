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Arrêté
Ressentez les basses, visualisez les rythmes.
Avec le casque Philips HX5, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED clignotantes.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec le bouton d'activation de la LED situé sur la coque gauche.
Fabriqué de manière à offrir durabilité et robustesse, pour une allure indestructible.
4.7
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Casque avec Micro
Digit
31/10/2016
Deutschland
Einzigartige Ambilight Kopfhörer.
Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon