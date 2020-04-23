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Un délicieux café sur mesure
Découvrez le monde du café grâce à des boissons classiques telles que l'espresso et le cappuccino, ou des spécialités telles que l'americano et l'espresso macchiato.
13 variétés
Carafe à lait haut de gamme intégrée
Façade anthracite
Broyeur réglable sur 12 niveaux
Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.
La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).
Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ΘΡΥΛΟΣ
23/04/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,
Avantages
ΟΛΑ
Contre
ΤΙΠΟΤΑ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Date d'utilisation 2019-03-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Date d'utilisation 2019-03-23
Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.