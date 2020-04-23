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Saeco PicoBaristo DeluxeMachine espresso Automatique

SM5572/10

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Un délicieux café sur mesure

Découvrez le monde du café grâce à des boissons classiques telles que l'espresso et le cappuccino, ou des spécialités telles que l'americano et l'espresso macchiato.

Voir tous les avantages

Un délicieux café sur mesure

  • 13 variétés

  • Carafe à lait haut de gamme intégrée

  • Façade anthracite

  • Broyeur réglable sur 12 niveaux

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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recommandent ce produit

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23/04/2020

Ελλάδα

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Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,

Avantages

ΟΛΑ

Contre

ΤΙΠΟΤΑ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Date d'utilisation 2019-03-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

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