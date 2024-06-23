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Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual Precision NanoTech
Revêtement Hydro SkinGlide
Système de suspension UltraFlex
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.
Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s'adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d'une douceur et d'un confort exceptionnels.
4.5
sur 6
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Bettla
23/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Evolution technique par rapport au modèle avant
La tête à gardé sa mobilité tout en étant conduite plus fermement. Je suis content de ne pas avoir installé une 2e fois une nouvelle tête à env. 50 francs.
Avantages
Rase de près tout en ménageant la peau
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
hret
17/03/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Très bonne qualité de rasage ainsi que du matériel
Mon Philips Prestige précédent (SP9860/16) est tombé en panne (excellent service de garantie de Digitec) et je l'ai remplacé par ce SP9883/35. J'étais très content du précédent, mais en un an et demi il y a eu quand même des progrès significatifs: - encore plus silencieux - rasage de très près, beaucoup mieux (et moins dangereux) que le mécanique Gillette ProGlide que j'ai du utiliser en attendant de recevoir le nouveau - le précédent était avec des têtes rondes, le nouveau avec des têtes carrées. Contrairement à certaines critiques que j'ai lues, avec ces têtes carrées on peut très bien atteindre tous les endroits difficiles - meilleure conception des têtes qui facilite le rinçage sous l'eau du robinet Seul point négatif: la politique de prix de Philips a évolué entre temps. Il y a un an et demi, j'ai pu obtenir un Prestige avec un Qi-Pad pour une somme raisonnable. Maintenant il faut payer beaucoup plus pour cela, certes avec des accessoires en plus, mais le choix n'existe plus. Néanmoins je ne regrette pas mon achat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
OliLastar
07/01/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Ce produit rempli mes attentes quotidiennes
Sa simplicité emploi, ses trois têtes pivotantes et la durée de sa batterie fait de cet appareil un un atout solide pour un rasage rapide et précis
Avantages
Rasage rapide et précis
Contre
Je n’en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans
Par rapport au rasoir Philips Series 3000, sur une barbe de 3 jours
* Par rapport au modèle précédent
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche
* * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.