32 000 brins actifs pour un nettoyage en profondeur

Les 32 000 brins actifs d'un diamètre de 50 µm chacun, accèdent aux zones les plus difficiles à atteindre de votre visage, afin de les nettoyer en profondeur. Ils éliminent les impuretés et les cellules mortes, tout en augmentant la microcirculation, afin de laisser votre peau douce et saine.