Libérez le potentiel de votre garde-robe

Tous vos vêtements sont prêts à être portés en un clin d'œil grâce au défroisseur à main Philips série 7000. Doté d'une tête réglable et d'un nez de plaque vapeur effilé, il élimine les faux plis rapidement et facilement, sous tous les angles. Il est également pourvu de la technologie OptimalTEMP, qui permet d'éviter tout risque de brûlure.