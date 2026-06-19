Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
STH7060/80
1 500 W, jusqu'à 28 g/min
Semelle OptimalTEMP
Temps de chauffe de 30 secondes
Réservoirs d'eau de 100 + 200 ml
StyleMat inclus
En plus de défroisser, le défroisseur série 7000 rafraîchit également les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.
La tête réglable innovante vous permet d'éliminer les faux plis à n'importe quel angle. Cela vous donne la possibilité de défroisser verticalement ou horizontalement, c'est vous qui choisissez !
La plaque vapeur est dotée d'un nez pointu qui vous permet d'éliminer facilement les faux plis avec une plus grande précision dans les zones difficiles d'accès telles que les boutons, les cols et les plis.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition à la vapeur.
Par rapport au modèle Philips FC9252, d'après un rapport de test interne de Philips