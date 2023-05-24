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TAA5205BK/00
Conception bidirectionnelle flexible
Autonomie de 20 heures
Appels clairs. Mode mono.
Indice d'étanchéité/résistance IPX7
Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son clair et net, aux basses puissantes. De vos playlists aux podcasts de votre choix, et bien plus encore, passez la journée avec les sons qui vous énergisent.
Ce casque sport True Wireless présente un indice d'étanchéité IPX7, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Il restera en place, quelles que soient l'intensité de votre transpiration et la forme de vos oreilles.
Qu'il s'agisse de courir dans le parc ou d'une séance épique de HIIT, la conception de ces tours d'oreille assure un maintien sûr des écouteurs. Vous avez le choix entre trois embouts en silicone de différentes tailles et vous pouvez retirer les tours d'oreille lorsque vous ne faites pas de sport.
3.6
sur 6
16
Avis
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Avantages
léger, qualité de son, bon maintien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Avantages
Très bon maintien
Contre
Aucun pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil