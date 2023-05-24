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Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Avis
Le maintien qui vous convient
Pour votre jogging matinal comme vos après-midi au bureau. Ces écouteurs True Wireless sont équipés de tours d'oreille amovibles, pour un maintien qui vous convient. Le boîtier de charge permet jusqu'à 20 heures d'autonomie, et les écouteurs présentent une étanchéité IPX7.
Voir tous les avantages

Le maintien qui vous convient

  • Conception bidirectionnelle flexible

  • Autonomie de 20 heures

  • Appels clairs. Mode mono.

  • Indice d'étanchéité/résistance IPX7

Design spécial sport. Prêt pour votre journée.

Design spécial sport. Prêt pour votre journée.

Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son clair et net, aux basses puissantes. De vos playlists aux podcasts de votre choix, et bien plus encore, passez la journée avec les sons qui vous énergisent.

Indice d'étanchéité IPX7 : étanche et résiste à la transpiration

Indice d'étanchéité IPX7 : étanche et résiste à la transpiration

Ce casque sport True Wireless présente un indice d'étanchéité IPX7, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Il restera en place, quelles que soient l'intensité de votre transpiration et la forme de vos oreilles.

Tours d'oreille amovibles. Pour le style qui vous convient.

Tours d'oreille amovibles. Pour le style qui vous convient.

Qu'il s'agisse de courir dans le parc ou d'une séance épique de HIIT, la conception de ces tours d'oreille assure un maintien sûr des écouteurs. Vous avez le choix entre trois embouts en silicone de différentes tailles et vous pouvez retirer les tours d'oreille lorsque vous ne faites pas de sport.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

16

Avis

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Avantages

léger, qualité de son, bon maintien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

Oui, je recommande ce produit

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Avantages

Très bon maintien

Contre

Aucun pour le moment

Oui, je recommande ce produit

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Cet avis a été rédigé pour TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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