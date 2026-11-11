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Casque

True Wireless (19)

1 - 12 sur 19 résultats
Trier:

True Wireless

Écouteurs true wireless

TAT2000BL/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Technologie à 4 microphones
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Casque True Wireless

TAT1209BK/00
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
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Casque True Wireless

TAT1138BK/00
  • Des appels clairs
  • HP 13 mm pour des basses puissantes
  • Conception ergonomique confortable
  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
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  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series
  • 2000 series

2000 series
Écouteurs true wireless

TAT2000BK/00
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Technologie à 4 micros
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Écouteurs true wireless

TAT2100LB/00
  • Petits écouteurs. Ajustement confortable
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Technologie à 4 micros
  • Boîtier de charge au format de poche
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Casque True Wireless

TAT2206GR/00
  • Écouteurs intra-auriculaires
  • Boîtier de charge ultra-compact
  • Protection contre l'eau IPX4
  • Jusqu'à 18 h d'autonomie
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Écouteurs sans fil True Wireless

TAT1300LB/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge au format de poche
  • Embouts auriculaires SecureFit confortables
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Écouteurs true wireless

TAT1500BK/10
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de recharge au format de poche
  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie
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Casque True Wireless

TAT2236GR/00
  • Écouteurs pour oreille externe
  • Boîtier de charge ultra-compact
  • Protection contre l'eau IPX4
  • Jusqu'à 18 h d'autonomie
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Écouteurs true wireless

TAT2149BK/00
  • Minuscules écouteurs True Wireless
  • Boîtier de charge pour porte-clés
  • Son naturel. Dynamic Bass
  • Appels clairs
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Casque True Wireless

TAT2139BK/00
  • Écouteurs sans embouts
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
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Casque True Wireless

TAT3216WT/00
  • Écouteurs intra-auriculaires
  • Boîtier de charge portable
  • Protection contre l'eau IPX5
  • Jusqu'à 26 h d'autonomie
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