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TAT1138BK/00
Un son parfaitement clair
Un son impeccable. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 13 mm, pour un son magnifique et des basses puissantes, et d'un micro doté d'IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.
Des appels clairs
HP 13 mm pour des basses puissantes
Conception ergonomique confortable
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Écoutez vos contenus audio tels qu’ils ont été conçus pour être entendus. Ces écouteurs sont équipés de transducteurs dynamiques de 13 mm conçus sur mesure pour vous offrir une expérience d’écoute exceptionnelle. La grande capacité de puissance des transducteurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais un seul temps.
Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.
Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.
4.1
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Avantages
Is perfekt für unterwegs
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-08-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Avantages
Lange Akku laufzeit.
Contre
Keine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2023-03-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Avantages
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Contre
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-02-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-02-27
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.