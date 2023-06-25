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  • Mieux pensé pour le sport
  • Mieux pensé pour le sport
  • Mieux pensé pour le sport
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  • Mieux pensé pour le sport
  • Mieux pensé pour le sport

Casque sport True Wireless

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Avis
Mieux pensé pour le sport
Courez plus vite. Sautez plus haut. Ce casque sport True Wireless est doté de tours d'oreille amovibles, pour un maintien ultra-sûr. Gardez votre concentration avec des musiques énergisantes, et soyez à l'écoute de votre corps grâce au cardiofréquencemètre intégré.
Voir tous les avantages

Mieux pensé pour le sport

  • Maintien intra-auriculaire

  • Cardiofréquencemètre

  • Tours d'oreille ou t. d'oreille souples

  • Nettoyage par UV

Flexible. Tours d'oreille ou tours d'oreille souples.

Flexible. Tours d'oreille ou tours d'oreille souples.

Les tours d'oreille souples amovibles permettent un excellent maintien pendant les séances d'intensité faible à moyenne. Lorsque vous optez pour une séance plus intensive, les tours d'oreille amovibles maintiennent vos écouteurs en place. Choisissez la couleur de votre tour d'oreille en accord avec votre style.

Écoutez votre corps. Cardiofréquencemètre.

Écoutez votre corps. Cardiofréquencemètre.

Faites du sport plus intelligemment grâce à un cardiofréquencemètre compatible avec des applications populaires de sport et l'application Philips Headphones. Si l'application de votre choix prend en charge les informations en temps réel, votre fréquence cardiaque vous sera indiquée à l'oreille pendant votre séance. Vous saurez quand intensifier l'effort et quand mettre la pédale douce.

Donnez-vous à fond. Fraîcheur maintenue. Nettoyage par UV.

Donnez-vous à fond. Fraîcheur maintenue. Nettoyage par UV.

Soulevez de la fonte. Donnez-vous à fond sur le tapis de course. Quelle que soit la manière dont vous préférez recevoir votre dose d'endorphines, ce casque vous laisse transpirer en toute liberté ! Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de placer les écouteurs dans le boîtier de charge pour qu'un cycle de nettoyage par UV élimine jusqu'à 99 % des bactéries.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.5

sur 6

13

Avis

25/06/2023

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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