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Arrêté

Casque à réduction de bruit sans fil

TABH305BK/00

4.3

| (3) Avis

Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.

Des basses puissantes et percutantes pour votre musique. Isolez-vous de l'agitation extérieure grâce à la réduction de bruit active (ANC). Ce casque supra-aural sans fil est idéal pour savourer vos morceaux de musique préférés. Une seule charge permet jusqu'à 15 heures d'autonomie, même avec la fonction ANC activée.

Voir tous les avantages

Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliable

15 heures d'autonomie avec la fonction ANC (réduction de bruit active) activée

La réduction de bruit active (ANC) vous préservera de tous les bruits qui pourraient perturber l'écoute de votre musique. Vous voulez du silence ? Activez simplement l'ANC sans lecture de musique. Obtenez jusqu'à 15 heures d'autonomie avec la fonction ANC, ou 18 heures sans l'ANC. Le temps de charge n'est que de 2 heures via un port USB.

Des basses puissantes. Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm

Le dancefloor ne vous quitte plus. Les haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm produisent un son limpide, aux basses puissantes.

Seulement 145,5 g. Un casque léger pour un son puissant.

Pesant tout juste 145,5 g, ce casque supra-aural sans fil délivre des basses puissantes tout en confort. L'arceau est facile à régler et si léger que vous le sentirez à peine. Ses coques sont souples et orientables à votre convenance.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

3

Avis

4
2
1

09/03/2022

France

France

Acheteur vérifié

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Avantages

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Contre

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Date d'utilisation 2021-02-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Date d'utilisation 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Avantages

relación calidad precio

Contre

autonomía un poco corta

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Date d'utilisation 2019-03-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Date d'utilisation 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Avantages

geluid

Contre

connectivity

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Date d'utilisation 2019-07-23

Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Date d'utilisation 2019-07-23

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