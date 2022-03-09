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Arrêté
TABH305BK/00
Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.
Des basses puissantes et percutantes pour votre musique. Isolez-vous de l'agitation extérieure grâce à la réduction de bruit active (ANC). Ce casque supra-aural sans fil est idéal pour savourer vos morceaux de musique préférés. Une seule charge permet jusqu'à 15 heures d'autonomie, même avec la fonction ANC activée.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliable
La réduction de bruit active (ANC) vous préservera de tous les bruits qui pourraient perturber l'écoute de votre musique. Vous voulez du silence ? Activez simplement l'ANC sans lecture de musique. Obtenez jusqu'à 15 heures d'autonomie avec la fonction ANC, ou 18 heures sans l'ANC. Le temps de charge n'est que de 2 heures via un port USB.
Le dancefloor ne vous quitte plus. Les haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm produisent un son limpide, aux basses puissantes.
Pesant tout juste 145,5 g, ce casque supra-aural sans fil délivre des basses puissantes tout en confort. L'arceau est facile à régler et si léger que vous le sentirez à peine. Ses coques sont souples et orientables à votre convenance.
4.3
sur 6
3
Avis
Trombine
09/03/2022
France
Acheteur vérifié
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Avantages
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Contre
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Date d'utilisation 2021-02-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Date d'utilisation 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Avantages
relación calidad precio
Contre
autonomía un poco corta
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Date d'utilisation 2019-03-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Date d'utilisation 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Avantages
geluid
Contre
connectivity
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Date d'utilisation 2019-07-23
Cet avis a été rédigé pour TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Date d'utilisation 2019-07-23
Les résultats réels peuvent varier