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Casque

Réduction de bruit (28)

1 - 12 sur 28 résultats
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Réduction de bruit

Casque True Wireless

TAT5506BK/00
  • Réduction de bruit Pro
  • Deux micros, pour des appels clairs
  • Boîtier de charge sans fil
  • Protection contre l'eau IPX5
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Casque circum-aural sans fil

TAH6000WT/00
  • Son naturel. Dynamic Bass
  • Confort circum-aural
  • Réduction adaptative du bruit
  • Jusqu’à 80 heures d’autonomie
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Casque circum-auric sans fil pour enfants

TAK5500RT/00
  • Volume limité à 85 dB
  • Réduction de bruit Pro
  • Partage audio sans fil
  • Robuste et pliable
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  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound

Moving Sound
Écouteurs entièrement sans fil

TAMS3BK/00
  • Un son saisissant. Un look rétro
  • Étui de recharge intelligent
  • Réduction adaptative du bruit
  • Jusqu’à 42 heures d’autonomie
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Casque True Wireless

TAT4556BK/00
  • Haut-parleurs en néodyme de 12 mm
  • Réduction de bruit active (ANC)
  • Port intra-auriculaire sûr, confortable
  • Jusqu'à 29 h d'autonomie totale
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Casque circum-aural sans fil

TAH8507BK/00
  • Réduction de bruit Pro
  • Appels clairs. Micro amovible
  • Bluetooth multipoint
  • Jusqu’à 55 heures d’autonomie
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Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

TAH8505BK/00
  • HP 40 mm/conception arrière fermée

Prix de vente recommandé

CHF 269.00

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Casque circum-aural sans fil

TAH2500BG/10
  • Réduction du bruit
  • Casque circum-aural léger
  • Un son naturel, des basses renforcées
  • Jusqu'à 50 h d'autonomie
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Casque sans fil

TAH8506BK/00
  • Suppression du bruit Pro
  • Jusqu’à 60 heures de lecture
  • Bluetooth multipoint
  • Commande tactile
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Casque circum-auriculaire

TAH8000EBK/00
  • Son détaillé et naturel
  • Batterie remplaçable
  • Réduction de bruit Pro
  • Jusqu’à 70 heures d’autonomie
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Écouteurs true wireless

TAT2520WT/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge format poche
  • Jusqu’à 20 heures d’autonomie
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Casque True Wireless

TAT8506WT/00
  • Réduction de bruit Pro
  • Réduction du bruit
  • Design sophistiqué
  • Maintien universel
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