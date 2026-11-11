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Casque
Toutes les séries
Réduction de bruit
Disponibilité
Nouveautés (3)
Prix
0.00 €
Note
Features
Sans fil Bluetooth (10)
Over the ear (3)
Color
Foncé (2)
Vif (1)
Optimisation pour
Sports (2)
Casque True Wireless
Casque circum-aural sans fil
Casque circum-auric sans fil pour enfants
Moving SoundÉcouteurs entièrement sans fil
Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Prix de vente recommandé
CHF 269.00
Casque sans fil
Casque circum-auriculaire
Écouteurs true wireless
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