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Casque True Wireless

TAT8506WT/00

3.9

| (16) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Style et immersion

Ces écouteurs True Wireless trouvent la note juste, avec une esthétique à la hauteur de leur qualité acoustique. La Réduction de bruit Pro bloque les bruits environnants pour vous permettre une immersion totale dans vos podcasts et playlists. Vous êtes au téléphone en extérieur ? Votre interlocuteur vous entendra parfaitement, même en cas de vent.

Voir tous les avantages

Style et immersion

  • Réduction de bruit Pro

  • Réduction du bruit

  • Design sophistiqué

  • Maintien universel

Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Réduction de bruit Pro.

Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Réduction de bruit Pro.

Concentrez-vous sur les sons qui vous intéressent. La technologie hybride de réduction de bruit filtre les bruits extérieurs à l'aide de plusieurs micros et d'un traitement audio avancé. Vous pouvez activer le mode « aware » en touchant un écouteur, et commander la réduction du bruit du vent depuis l'application Philips Headphones.

Son détaillé. Basses profondes

Son détaillé. Basses profondes

Qu'il s'agisse d'une chanson ou d'un podcast, les haut-parleurs de 13 mm parfaitement réglés offrent des basses riches et une clarté exceptionnelle. Il vous suffit de retirer un écouteur pour interrompre la lecture, et le codec optimal pour votre appareil iOS ou Android est sélectionné automatiquement. Quel que soit le service de streaming que vous utilisez, vous bénéficierez d'un son exceptionnel.

Design circulaire raffiné. Maintien parfaitement confortable.

Design circulaire raffiné. Maintien parfaitement confortable.

Le design circulaire de ces écouteurs fait vraiment tourner les têtes. Optez pour un coloris sombre ou clair, assorti à votre style. Les six tailles d'embouts en silicone et une paire d'embouts en mousse Comply garantissent un maintien sûr et confortable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

16

Avis

3

05/10/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth

Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.

Avantages

voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506WT True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-09-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506WT True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-09-05

13/01/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound

Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.

Avantages

Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase

Contre

Relativ groß

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2022-12-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2022-12-13

13/07/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekter Sitz-Komfort, ausgezeichneter Klang

Es hat sich echt gelohnt ein paar Euros mehr aus zu geben. Die Philips klingen einfach wunderbar, sitzen sehr angenehm und mit der praktischen Ladeschale kann ich laaaaange damit Musik hören.

Avantages

Ausgezeichneter Klang, Sitz-Komfort

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2022-03-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2022-03-13

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