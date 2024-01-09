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Casque True Wireless

TAT5506BK/00

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Votre vie, votre danse, votre musique
Qu'il s'agisse de musique ou d'appels téléphoniques, ce casque True Wireless stylé est là pour vous. La technologie de réduction de bruit Pro filtre les bruits de fond, ce qui est idéal en extérieur ou dans les transports. Le maintien est sûr et confortable, tandis que les finitions métalliques apportent une touche de style.
Voir tous les avantages

Votre vie, votre danse, votre musique

  • Réduction de bruit Pro

  • Deux micros, pour des appels clairs

  • Boîtier de charge sans fil

  • Protection contre l'eau IPX5

Design élégant avec réduction de bruit Pro

Design élégant avec réduction de bruit Pro

Ces écouteurs True Wireless ne sont pas que stylés ; ils vous permettent également de vous concentrer. La technologie de réduction de bruit avancée filtre les sons indésirables et le mode « aware » vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous. Activez le mode d'optimisation de la voix sur l'application Philips Headphones pour discuter avec quelqu'un à proximité sans retirer un écouteur.

Un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs de 10 mm en néodyme

Un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs de 10 mm en néodyme

Dans la rue, dans le train, au parc ou à la salle de sport : où que vous soyez, les haut-parleurs de 10 mm parfaitement réglés diffusent un son exceptionnel pour chaque piste, playlist etc. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Replacez l'écouteur et la musique recommence.

Des appels clairs, sur un écouteur ou les deux

Des appels clairs, sur un écouteur ou les deux

Grâce aux deux micros qui se concentrent sur votre voix, votre interlocuteur vous entendra clairement. Doublez l'autonomie en conversation en utilisant un seul écouteur tandis que l'autre charge. Le micro est automatiquement affecté à l'écouteur que vous utilisez et il vous suffit d'en changer quand la batterie commence à faiblir.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Avantages

Son et batterie

Contre

Boîtier gros

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT5506BK Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT5506BK Casque True Wireless

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