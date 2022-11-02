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Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

TAH8505BK/00

4
| (8) Avis
Contrôlez le silence
Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.
Voir tous les avantages

casque sans fil à réduction de bruit active

Contrôlez le silence

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique

Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

8

Avis

3
1

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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Cet avis a été rédigé pour TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Avantages

Very good sound.

Contre

volume is not so easy to set.

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Cet avis a été rédigé pour TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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30/05/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Avantages

Super geluid

Contre

Redelijk klem om je hoofd dus warm

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Cet avis a été rédigé pour TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

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