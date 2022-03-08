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Arrêté
TAE1105BL/00
HP 8,6 mm pour des basses puissantes
Connecteur plaqué or
Port intra-auriculaire sûr, confortable
Télécommande intégrée : contrôle facile
Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.
Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.
Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.
2.0
sur 6
1
Avis
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Cet avis a été rédigé pour TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Cet avis a été rédigé pour TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires