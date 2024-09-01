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TAE2146BK/00
Basses dynamiques
Les haut-parleurs puissants de 10 mm produisent des basses dynamiques et un son clair, tandis que le micro et le bouton de prise d'appel intégrés facilitent la conversation.
Fiche USB-C
Haut-parleurs de 10 mm
Écouteurs intra-auriculaires fermés à l'arrière
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Avantages
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Contre
Design un peu simple et vieillot.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Date d'utilisation 2024-08-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Date d'utilisation 2024-08-01