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6000 seriesCasque circum-aural sans fil

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Avis | 100% recommandent ce produit

L'immersion en toute liberté

Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.

Voir tous les avantages

L'immersion en toute liberté

  • Réduction de bruit Pro

  • Port circum-aural

  • Un son naturel, des basses dynamiques

  • Jusqu'à 70 h d'autonomie

Une immersion totale avec réduction de bruit Pro

Une immersion totale avec réduction de bruit Pro

La réduction de bruit adaptative réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs,y compris le vent,en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous,le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

Léger,confortable,pliable et élégant !

Léger,confortable,pliable et élégant !

Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.

Un excellent son,même à volume réduit,grâce à Dynamic Bass

Un excellent son,même à volume réduit,grâce à Dynamic Bass

Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm,et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume,activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

12

Avis

100%

recommandent ce produit

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Avantages

Leicht und lange akkuzeit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-08-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-14

29/08/2024

Deutschland

Deutschland

Guter Klang

Die Kopfhörer haben einen sehr angenehmen Sitz auf dem Kopf. Die Polsterung über den Ohren ist auch recht angenehm. Allerdings schwitzt man dadurch auch, somit ist eine Reinigung mit einem feuchten Tuch notwendig. Das koppeln mit dem Handy war denkbar einfach und somit konnte das abspielen von Musik Sofort starten. Der Klang ist sehr gut und das Noice Cancelling ganz hervorragend. Ich als In-Ear Nutzer bin sehr begeistert von diesen Over-Ear

Avantages

Guter Klang

Contre

Schwitzen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-07-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-07-29

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