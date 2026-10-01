Lâchez-vous!

Laissez-les regarder des émissions, écouter de la musique ou jouer avec ce casque d’écoute qui ne blessera pas leurs oreilles. Le volume de ce casque d’écoute confortable est limité à 85 dB. Ainsi, les enfants peuvent passer du temps devant l’écran ou écouter leurs chansons préférées en toute sécurité.