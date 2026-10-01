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Arrêté
TAKH101BL/00
Lâchez-vous!
Laissez-les regarder des émissions, écouter de la musique ou jouer avec ce casque d’écoute qui ne blessera pas leurs oreilles. Le volume de ce casque d’écoute confortable est limité à 85 dB. Ainsi, les enfants peuvent passer du temps devant l’écran ou écouter leurs chansons préférées en toute sécurité.
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière
Supra-auriculaire
Coussinets doux
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.
Ce casque d’écoute filaire supra-auriculaire pour enfants peut être plié vers l’intérieur, créant un ensemble compact. Parfait quand vous voulez le glisser dans une poche de manteau ou dans votre sac.
Notation globale