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Arrêté
TAKH402BL/00
Brillez comme une étoile
Donnez-leur l’envie de bouger grâce à ce casque d’écoute circum-auriculaire cool qui s’illumine. Le volume de ce casque d’écoute sans fil résistant est limité à 85 dB. Un panneau DEL dans l’oreillette permet aux enfants de changer de style grâce aux lumières colorées.
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière
Supra-auriculaire
Coussinets doux
En voyage ou pour l’équivalent d’une semaine d’écoute – les enfants adoreront ce casque d’écoute sans fil supra-auriculaire. Ils obtiennent une autonomie de 20 heures en une charge : suffisant pour les divertir pendant quelques jours ou plus.
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.
Les coussinets doux et le serre-tête rembourré souple offrent du confort aux enfants, qu’ils soient en train d’écouter de la musique ou de regarder leurs YouTubers préférés.
4.2
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Cata78
07/01/2021
Italia
Employé de Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Avantages
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Contre
Sinceramente nessuo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Cuffia wireless
Date d'utilisation 2019-12-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Cuffia wireless
Date d'utilisation 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Avantages
pensado para los niños
Contre
un poco más de autonomía
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2019-03-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2019-03-08
Schmucki_1975
04/12/2020
Deutschland
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.
Avantages
toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung
Contre
NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Date d'utilisation 2020-08-04
Cet avis a été rédigé pour TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Date d'utilisation 2020-08-04