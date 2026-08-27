Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
The Tube
Des formes audacieuses. Des couleurs rétro. Une puissance moderne. The Tube redonne vie à une icône des années 80 avec un son stéréo plus riche et plus ample, ainsi qu’une connectivité fluide. Des sessions à la maison aux fêtes de rue, montez le son et laissez la musique se diffuser.
Un son saisissant. Un look rétro
280 W max. (140 W RMS)
Jusqu’à 24 heures d’autonomie
Étanche à la poussière et à l’eau (IP67)
La silhouette emblématique de The Tube cache un système stéréo bidirectionnel qui offre une puissance maximale de 280 W (140 W RMS) ainsi qu'une scène sonore plus étendue et immersive. Si la fête se poursuit en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour donner plus de puissance aux basses et conserver un son clair, même en plein air.
Les deux haut-parleurs de 5,25", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.
La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Tube à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.
4.9
sur 6
25
Avis
100%
recommandent ce produit
FatimaB
27/08/2026
France
Fait partie de la promotion
Super radio
Le design est vraiment très joli. L’autonomie est vraiment longue. La performance est super la portabilité et la stabilité sont nickel. Je recommande vraiment cette marque.
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-08-26
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-08-26
10/09/2026
Deutschland
Fait partie de la promotion
Starker Sound und richtig schönes Design
Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Biene45
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L’indice IP67 signifie que le haut-parleur est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.