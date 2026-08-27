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Moving SoundEnceinte sans fil

TAMS80Y/00

4.9

| (25) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Jaune
Jaune
Noir
Noir

The Tube

Des formes audacieuses. Des couleurs rétro. Une puissance moderne. The Tube redonne vie à une icône des années 80 avec un son stéréo plus riche et plus ample, ainsi qu’une connectivité fluide. Des sessions à la maison aux fêtes de rue, montez le son et laissez la musique se diffuser.

Voir tous les avantages

The Tube

  • Un son saisissant. Un look rétro

  • 280 W max. (140 W RMS)

  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie

  • Étanche à la poussière et à l’eau (IP67)

Une icône des années 80 revisitée

Une icône des années 80 revisitée

La silhouette emblématique de The Tube cache un système stéréo bidirectionnel qui offre une puissance maximale de 280 W (140 W RMS) ainsi qu'une scène sonore plus étendue et immersive. Si la fête se poursuit en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour donner plus de puissance aux basses et conserver un son clair, même en plein air.

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Les deux haut-parleurs de 5,25", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Tube à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 6

25

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

27/08/2026

France

France

Super radio

Le design est vraiment très joli. L’autonomie est vraiment longue. La performance est super la portabilité et la stabilité sont nickel. Je recommande vraiment cette marque.

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-08-26

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-08-26

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Starker Sound und richtig schönes Design

Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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  1. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

  2. L’indice IP67 signifie que le haut-parleur est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.