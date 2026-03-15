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TAQ2000BK/00
Écouteurs à conception ouverte True Wireless
Style oreillette
Jusqu'à 28 h d'autonomie
Multipoint Bluetooth®
Ces écouteurs à conception ouverte se fixent délicatement mais fermement à votre oreille externe, avec une articulation flexible permettant d'ajuster leur maintien pour un confort optimal. Les haut-parleurs de précision à conduction d'air dirigent le son directement dans votre conduit auditif sans l'obstruer, vous permettant ainsi de rester attentif à ce qui se passe autour de vous.
Vous bénéficiez de 7 heures d'autonomie par charge complète, plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. S'il vous faut plus d'énergie rapidement, replacez les écouteurs dans le boîtier pendant 15 minutes pour obtenir une heure supplémentaire. Les écouteurs se rechargent entièrement en 2 heures. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur à la fois en laissant le deuxième charger.
La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Acheteur vérifié
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Avantages
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Contre
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear