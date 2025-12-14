Questo altoparlante portatile della Philips mi ha incuriosita fin da subito e l’ho voluto assolutamente provare. Si connette tramite bluetooth ed è facilmente trasportabile, sia grazie alle sue dimensioni ridotte sia grazie alla fascetta da polso integrata, il che permette di poter ascoltare musica ovunque si voglia. La qualità del suono è eccezionale e anche i bassi si sentono benissimo; inoltre si può attivare la funzione luce LED di diversi colori e si può scegliere tra diversi effetti per divertirsi al massimo, da soli o in compagnia. Una funzionalità molto comoda che non mi aspettavo di trovare è la presenza di un microfono che permette di rispondere alle telefonate in vivavoce. La batteria ha una lunga durata, per garantire un ascolto senza interruzione e un divertimento assicurato. Io sono felicissima di questo altoparlante e lo consiglio a tutti quanti ne stiano cercando uno.