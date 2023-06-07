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Arrêté
TAS7807B/00
De la puissance ! Un son puissant pour toutes les aventures.
Emportez la musique que vous aimez ! Profitez du son puissant de cette enceinte étanche partout où vous allez. Vous courez dans un parc ou vous partez camper ? Avec son autonomie de 24 heures et sa dragonne, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Protection contre la poussière/eau IP67
Un son XXL
Micro intégré pour les appels
Jusqu'à 24 heures de musique
Des parcs aux terrains de camping, emportez votre musique préférée partout avec vous ! Les deux haut-parleurs de graves de 70 mm et les deux tweeters de cette enceinte stylée produisent un son clair et puissant. Vous voulez encore plus de puissance ? Appairez deux enceintes pour une fête en stéréo.
Vous voulez plus de musique ? Cette enceinte tient aussi longtemps que vous. Une enceinte complètement chargée vous offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et la fonction énergie nomade vous permet de charger les appareils connectés sans interrompre la musique.
Cette enceinte vous accompagne partout, en rando comme à la plage ou à la piscine, grâce à son indice de protection IP67. La dragonne amovible facilite le transport, et avec une portée Bluetooth® pouvant atteindre 20 m, vous ne manquerez aucune note, même si votre téléphone est loin.
3.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Avantages
Goed geluid, batterij, mooi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2022-05-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2022-05-07
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Employé de Philips
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Avantages
Sound
Contre
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Date d'utilisation 2023-05-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Date d'utilisation 2023-05-10
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Avantages
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Contre
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2024-09-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7807B Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2024-09-18
L'indice de protection IP67 signifie que l'enceinte est étanche à la poussière et peut être immergée jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.